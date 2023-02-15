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У Карпатах травмувався лижник із Кривого Рогу

Сьогодні 16:00
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У Карпатах рятували туриста з Кривого Рогу.

Новости Днепра про У Карпатах травмувався лижник із Кривого Рогу

Як повідомили рятувальники Львівщини, на лижній трасі в Карпатах вони надавали допомогу туристу з Кривого Рогу. 

14 лютого до місцевої пошуково-рятувальної групи звернувся 47-річний чоловік, який травмувався на лижній трасі. Це сталося на горі Високий Верх, що в селищі Волосянка Стрийського району. Надзвичайники надали домедичну допомогу туристові, спустили його з гори та передали медикам. 

Відомо, що чоловік травмував ліву ногу. Рятувальники опублікували правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

• дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;
• не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
• одягайте захисне спорядження;
• не з’їжджайте з прокладених визначених трас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Покровську. Частину постраждалих везуть у Дніпро.

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