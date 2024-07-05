У Кам’янському знову підпалили авто військового

У Кам’янському на Дніпропетровщині знову невідомі підпалили автівку військового.

Підпал авто військового стався вчора ввечері, 4 липня. Хто підпалив автомобіль, наразі невідомо. Правоохоронці шукають винних.

Про це повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

«Такі злочини – обурюють. Всі ми разом докладаємо зусиль для того, щоб допомогти нашим захисникам – Збройним Силам України. Ледь не щодня до військових частин передаються автівки, військове спорядження, гуманітарні вантажі. Так було, так є і так буде. Бо кожен з нас розуміє, що відбувається на фронті, і якою є ціна кожного нашого дня, який ми проживаємо в тилу. Тому будь-які дії, спрямовані на руйнування єдності фронту та тилу, приречені на провал”, – написав Андрій Білоусов і додав, що на винних у підпалі чекає суворе покарання.

Мер Кам’янського також звернувся до місцевих жителів з проханням допомогти поліції у пошуках злочинців, які підпалюють автівки військових.

“За кожен злочин обов’язково доведеться відповідати перед законом. І це покарання може виявитися дуже важким.Правоохоронні органи роблять все належне, щоб знайти винних у цих злочинах. Шановні кам’янчани, давайте всі разом будемо максимально пильними і надамо поліції необхідну допомогу у пошуках. Місцева влада також гарантує повну підтримку”, – написав Андрій Білоусов.

Нагадаємо, раніше фіксували випадки навмисного підпалу транспорту військовослужбовців підлітками, яких вербують російські спецслужби та обіцяють за це гроші. Перший випадок у Дніпрі стався 10 червня. Тоді невідомі кинули коктейль Молотова в авто, на якому було написано “Евакуація ЗСУ”. Винуватців цього злочину вже затримали, ними виявилися мешканці Дніпра від 17 до 21 року. Тоді їм загрожувало обмеження волі на строк до 10 років.

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