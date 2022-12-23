У Кам‘янському затримали вбивцю та дезертира: подробиці

Чоловік вбив власного товариша, а тіло скинув у колодязь.

Пошуки злочинця почалися з того, що родичі 41-річного дніпрянина звернулися до поліції із повідомленням, що чоловік зник – вийшов увечері з дому та не повернувся.

Поліція розпочала пошуки.

Було встановлено, у день свого зникнення чоловік був у товариша, там вони вживали алкоголь. Згодом виникла сварка, в результаті якої підозрюваний завдав знайомому смертельного ножового поранення.

Щоб приховати злочин, тіло чоловік вкинув у колодязь. А потім рушив переховуватись до іншого міста Дніпропетровщини – Кам‘янського. Там його і знайшли правоохоронці.

Як виявилось, чоловік ще й військовий дезертир – він служив у військовій частині та полишив її. Затриманому повідомили про підозру у умисному вбивстві: ч.1 статті 115 ККУ.

Джерело: «Дніпро Оперативний»

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