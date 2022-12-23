Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кам‘янському затримали вбивцю та дезертира: подробиці

Сьогодні 10:00
просмотров

Чоловік вбив власного товариша, а тіло скинув у колодязь.

Новости Днепра про У Кам‘янському затримали вбивцю та дезертира: подробиці

Пошуки злочинця почалися з того, що родичі 41-річного дніпрянина звернулися до поліції із повідомленням, що чоловік зник – вийшов увечері з дому та не повернувся.
Поліція розпочала пошуки.

Було встановлено, у день свого зникнення чоловік був у товариша, там вони вживали алкоголь. Згодом виникла сварка, в результаті якої підозрюваний завдав знайомому смертельного ножового поранення.

Щоб приховати злочин, тіло чоловік вкинув у колодязь. А потім рушив переховуватись до іншого міста Дніпропетровщини – Кам‘янського. Там його і знайшли правоохоронці.
Як виявилось, чоловік ще й військовий дезертир – він служив у військовій частині та полишив її. Затриманому повідомили про підозру у умисному вбивстві: ч.1 статті 115 ККУ.

Джерело: «Дніпро Оперативний»

Читайте також:

Новости Днепра про У Кам‘янському затримали вбивцю та дезертира: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Кам‘янському затримали вбивцю та дезертира: подробиціРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі з’явилися нові автобусні маршрути
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:57
    У Дніпрі з’явилися нові автобусні маршрути

    У Дніпрі запустили нові маршрути.

    При гасінні пожежі знайшли тіло чоловіка (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    При гасінні пожежі знайшли тіло чоловіка (ФОТО)

    У Синельниківському районі у пожежі в покинутій будівлі загинув чоловік.

    Росіяни вночі з важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Росіяни вночі з важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині

    В ніч на 23 грудня росіяни з важкої артилерії вдарили…

    ЗСУ відбили 19 атак росіян у чотирьох областях, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    ЗСУ відбили 19 атак росіян у чотирьох областях, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 22 грудня…

    Наверх