У Кам’янському затримали чоловіка, який кинув гранату у вікно багатоповерхівки: чому він це зробив

У неділю ввечері, 14 січня, у Кам’янському стався жахливий інцидент: в квартирі багатоповерхівки вибухнула граната. На місце викликали правоохоронців.
На щастя, від вибуху люди не постраждали. Але у квартирі є пошкодження.
Пізніше поліцейські розшукали зловмисника – ним виявився 38-річний місцевий житель.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Як з’ясували слідчі, чоловік прийшов до будинку знайомого, з яким конфліктував, та з хуліганських спонукань залишив на підвіконні гранату, яка надалі вибухнула.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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