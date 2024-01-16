У Кам’янському затримали чоловіка, який кинув гранату у вікно багатоповерхівки: чому він це зробив

Фігуранту вже повідомили про підозру.

У неділю ввечері, 14 січня, у Кам’янському стався жахливий інцидент: в квартирі багатоповерхівки вибухнула граната. На місце викликали правоохоронців.

На щастя, від вибуху люди не постраждали. Але у квартирі є пошкодження.

Пізніше поліцейські розшукали зловмисника – ним виявився 38-річний місцевий житель.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Як з’ясували слідчі, чоловік прийшов до будинку знайомого, з яким конфліктував, та з хуліганських спонукань залишив на підвіконні гранату, яка надалі вибухнула.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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