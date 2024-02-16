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У Кам’янському з пожежі врятували безпорадну жінку

Сьогодні 20:48
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У Кам'янському на Дніпропетровщині з пожежі врятували жінку з інвалідністю

Новости Днепра про У Кам'янському з пожежі врятували безпорадну жінку

Як повідомили в ДСНС, 16 лютого надійшов виклик про пожежу в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку, розташованого на вулиці Гайдамацька Заводського району міста Кам’янське.

По прибуттю до місця виклику, вогнеборці розпочинати гасіння загоряння в квартирі на третьому поверсі. Палало майно та речі на площі 3 кв. м. 

З помешкання поверхом вище співробітники ДСНС вивели в безпечну зону жінку з інвалідністю. Медичні працівники оглянули врятовану, госпіталізація не потребувалась.

Загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідовано о 19:07.

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