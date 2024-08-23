У Кам’янському виставили на продаж басейн, де тренуються майбутні олімпійці

Міський басейн “МіКомп”, що розташований по проспекту Відродження (кол. Аношкіна) у місті Кам’янське, Дніпропетровської області, виставили на продаж.
Про це йдеться в оголошенні на сайті Prozorro.Продажі.
Зазначається, що басейн, який перебуває у приватній власності, нині використовують для тренування спортсменів. Початкова ціна 120 млн гривень. Проведення аукціону заплановано на 16 вересня.
Загальна площа спортивного комплексу складає 5039,8 м². Будівля обладнана всіма зручностями та необхідними меблями, обладнанням. Однак, централізованого опалення тут немає – це здійснюється коштом твердопаливної котельні.
Продавець ТОВ ЗТФ “МІКОМП” також зазначає, що об’єкт має статус бази олімпійської та пара олімпійської підготовки з плавання та водного поло.
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