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  • У Кам’янському виставили на продаж басейн, де тренуються майбутні олімпійці

У Кам’янському виставили на продаж басейн, де тренуються майбутні олімпійці

Сьогодні 11:29
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У Кам'янському продають басейн, де тренуються олімпійці.

Новости Днепра про У Кам'янському виставили на продаж басейн, де тренуються майбутні олімпійці

Міський басейн “МіКомп”, що розташований по проспекту Відродження (кол. Аношкіна) у місті Кам’янське, Дніпропетровської області, виставили на продаж.

Про це йдеться в оголошенні на сайті Prozorro.Продажі.

Зазначається, що басейн, який перебуває у приватній власності, нині використовують для тренування спортсменів. Початкова ціна 120 млн гривень. Проведення аукціону заплановано на 16 вересня.

Загальна площа спортивного комплексу складає 5039,8 м². Будівля обладнана всіма зручностями та необхідними меблями, обладнанням. Однак, централізованого опалення тут немає – це здійснюється коштом твердопаливної котельні.

Продавець ТОВ ЗТФ “МІКОМП” також зазначає, що об’єкт має статус бази олімпійської та пара олімпійської підготовки з плавання та водного поло.

Новости Днепра про У Кам'янському виставили на продаж басейн, де тренуються майбутні олімпійці

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Новости Днепра про У Кам'янському виставили на продаж басейн, де тренуються майбутні олімпійціУкраїнська

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