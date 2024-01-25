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У Кам’янському водій наїхав на 80-річну пішоходку та втік

Сьогодні 14:33
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У Кам'янському на Дніпропетровщині водій наїхав на жінку та втік з місця злочину.

Новости Днепра про У Кам'янському водій наїхав на 80-річну пішоходку та втік

У вівторок 23 січня в Кам’янському збили 80-річну пенсіонерку. Це сталося на проспект Свободи близько 8 години ранку. За даними очевидців, водій автівки, яка наїхала на жінку, після ДТП не зупинився та поїхав геть.

На місце викликали швидку, яка забрала постраждалу до лікарні. У жінки були значні тілесні ушкодження. Наразі вона перебуває в реанімаційному відділенні лікарні Кам’янського. 

Патрульні оглянули місце ДТП та розпочали пошуки винуватця аварії. 

25 січня правоохоронці повідомили про затримання 45-річного чоловіка, якого підозрюють у наїзді на пішохода. Відомо, що водій був нетверезим, коли сів за кермо. Його автомобіль з характерними пошкодженнями забрали на штрафмайданчик. 

Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.

Новости Днепра про У Кам'янському водій наїхав на 80-річну пішоходку та втік

Новости Днепра про У Кам'янському водій наїхав на 80-річну пішоходку та втік

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Новости Днепра про У Кам'янському водій наїхав на 80-річну пішоходку та втікУкраїнська

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