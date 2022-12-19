У Кам’янському в психіатричній лікарні пацієнт пограбував медсестру

Він лікувався від наркозалежності. Одного разу чоловік побачив у коридорі жінку в білому халаті, у кишені якого був мобільний телефон. Коли медпрацівник проходила повз нього, він непомітно витягнув його.
Жінка не помітила пропажу, а чоловік після терапії пішов додому, взявши телефон.
Медсестра звернулася із заявою в поліцію. У вересні 2022 року зловмисника затримали. У залі суду він визнав свою провину. Чоловіку призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1,5 роки.
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