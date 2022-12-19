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У Кам’янському в психіатричній лікарні пацієнт пограбував медсестру

Сьогодні 18:41
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У травні 2022 року в одній із психіатричних лікарень області чоловік пограбував медсестру.

Новости Днепра про У Кам'янському в психіатричній лікарні пацієнт пограбував медсестру

Він лікувався від наркозалежності. Одного разу чоловік побачив у коридорі жінку в білому халаті, у кишені якого був мобільний телефон. Коли медпрацівник проходила повз нього, він непомітно витягнув його.

Жінка не помітила пропажу, а чоловік після терапії пішов додому, взявши телефон.

Медсестра звернулася із заявою в поліцію. У вересні 2022 року зловмисника затримали. У залі суду він визнав свою провину. Чоловіку призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1,5 роки.

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Новости Днепра про У Кам'янському в психіатричній лікарні пацієнт пограбував медсеструУкраїнська Новости Днепра про У Кам'янському в психіатричній лікарні пацієнт пограбував медсеструРусский

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