У Кам’янському трактор тягнув знеструмлений трамвай (ВІДЕО)

Пам’ятаєте українські тракторні війська, які везли захоплені російські танки? Тепер вони перекваліфікувалися та допомагають знеструмленим трамваям.
У Кам’янському місцева мешканка зняла на відео трактор, який тягнув трамвай. Скоріш за все, електротранспорт зупинився через знеструмлення контактних ліній та його довелося відбуксовувати до ДЕПО.
21 століття значно повільніше за нас, – зазначають містяни.
Відключення світла тепер не проблема.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні від самого ранку окупаційні війська обстрілюють Нікополь із артилерії.
Сьогодні, 15 грудня, о 10:10 на лінію 101» повідомили про…
У Новопіллі Криворізького району стався нещасний випадок.
Сьогодні, 15 грудня, на Дніпропетровщині можуть вимикати світло у будь-який…