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У Кам’янському трактор тягнув знеструмлений трамвай (ВІДЕО)

Сьогодні 15:04
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У Кам'янському трактор тягнув знеструмлений трамвай.

Новости Днепра про У Кам'янському трактор тягнув знеструмлений трамвай (ВІДЕО)

Пам’ятаєте українські тракторні війська, які везли захоплені російські танки? Тепер вони перекваліфікувалися та допомагають знеструмленим трамваям. 

У Кам’янському місцева мешканка зняла на відео трактор, який тягнув трамвай. Скоріш за все, електротранспорт зупинився через знеструмлення контактних ліній та його довелося відбуксовувати до ДЕПО. 

21 століття значно повільніше за нас, – зазначають містяни. 

Відключення світла тепер не проблема.

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