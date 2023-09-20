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У Кам’янському стався вибух на АЗС: що відомо про наслідки

Сьогодні 11:19
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У Кам'янському, що на Дніпропетровщині у ніч на 20 вересня пролунав вибух на АЗС.

Новости Днепра про У Кам'янському стався вибух на АЗС: що відомо про наслідки

Спочатку інформація з’явилася у місцевих телеграм-каналах, проте зранку її підтвердив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов. 

Як повідомив посадовець, вибух стався близько третьої години ночі на АЗС “Манго”, розташованої на Єлизаветівському шосе. На місці працювали ДСНС-ники та поліція. Пошкоджень зазнав мінімаркет на заправці.

Біля місця інциденту було відчутно різкий запах газу. Наразі причини та обставини з’ясовуються. Ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, за останню добу в Дніпрі перевіряли усі школи міста через повідомлення про вибухівку. Правоохоронці обстежили 154 навчальних закладів, але інформація не підтвердилася. Раніше в місті вщент згоріла автівка, яка коштує понад пів мільйона гривень.

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