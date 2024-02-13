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  • У Кам’янському районі в руках жінки вибухнув балончик, яким вона розпалювала котел

У Кам’янському районі в руках жінки вибухнув балончик, яким вона розпалювала котел

Сьогодні 20:48
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У мешканки Кам'янського району в руках вибухнув балончик для розпалювання газового котла.

Новости Днепра про У Кам'янському районі в руках жінки вибухнув балончик, яким вона розпалювала котел

Мешканка Петриківської громади Дніпропетровської області намагалася розпалити котел за допомогою спеціального балончика, але той вибухнув у неї в руках. Про інцидент, який трапився ввечері 12 лютого, розповіла завідувачка Кам’янської підстанції екстреної медичної допомоги Лариса Буданцева.

Виклик до центральної диспетчерської надійшов із Петриківської громади. По приїзду фельдшерів на місце події з’ясувалося, що жінка розпалювала котел, використовуючи спеціальний балончик, коли той вибухнув. Бригада Кам’янської станції Петриківської підстанції обласного центру ЕМД та МК надала постраждалій необхідну допомогу. 

У жінки виявили термічні опіки обличчя, шиї, рук, стегон і стоп до 40% І-II ступеню. Фельдшери надали екстрену медичну допомогу: периферичний доступ, знеболення, інфузія розчинів, обробка пошкоджених поверхонь тіла, кисень.

Надалі постраждала лікуватиметься у медзакладі.

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Новости Днепра про У Кам'янському районі в руках жінки вибухнув балончик, яким вона розпалювала котелУкраїнська

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