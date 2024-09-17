У Кам’янському після масштабної пожежі за містом помітили дикого єнота (ВІДЕО)

Увечері, 16 вересня, жителі мікрорайону Соцмісто у Кам’янському помітили дикого єнота, який ховався у кущах. На відео, яке оприлюднили в мережі видно, що тварина виснажена і важко дихає.
Місцева жителька Ксенія, яка зустріла єнота посеред вулиці, припустила, що звір прибіг до міста з Єлизаветівки, де напередодні горіло майже 50 га екосистеми.
Однак у коментарях вважають, що єнот домашній, адже звір виглядає доглянутим. Кам’янчани кажуть, що в цьому мікрорайоні жила родина, яка мала двох єнотів, тож цілком можливо, що тваринка дійсно мешкає з людьми, а на вулиці опинилася, бо загубилася.
Нагадаємо, поблизу Дніпра борсук, якого сплутали з єнотом, напав на людину у дворі будинку.
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