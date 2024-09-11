Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кам’янському під час тривоги пролунав вибух

Сьогодні 11:40
просмотров

У Кам’янському на Дніпропетровщині пролунав вибух.

Новости Днепра про У Кам’янському під час тривоги пролунав вибух

О 11:04 у Дніпропетровській області оголосили тривогу. О 11:06 мешканці Дніпра та області почули вибух.

В ОВА повідомили, що вибух пролунав у Кам’янському. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

“Вибух був у Кам’янському районі. Прошу – до відбою нічого не викладаємо. Інформаційна тиша”, – написав Сергій Лисак.

У місцевих пабліках зазначали, що у небі над Кам’янським видно задимлення.

Моніторингові чати також повідомляли про можливі повторні пуски ракет. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кам’янському під час тривоги пролунав вибухУкраїнська Новости Днепра про У Кам’янському під час тривоги пролунав вибухРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вийшла з дому і не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують безвісно зниклу жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:14
    Вийшла з дому і не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують безвісно зниклу жінку

    На Дніпропетровщині другий день шукають зниклу жінку.

    Будівельники меморіального кладовища під Києвом пов’язані з підсанкційним бізнесменом з Дніпра – СБУ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:50
    Будівельники меморіального кладовища під Києвом пов’язані з підсанкційним бізнесменом з Дніпра – СБУ

    СБУ підтвердила зв’язок бідвельників меморіального кладовища з бізнесменом Вадимом Єврмолаєвим…

    У Кривому Розі знайшли 17-річну дівчинку, яка втекла з дому на Сумщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:09
    У Кривому Розі знайшли 17-річну дівчинку, яка втекла з дому на Сумщині

    Поліцейські розшукали 17-річну дівчинку, яка втекла з дому в Сумській…

    У Дніпрі жінка підпалила себе посеред вулиці: що кажуть у поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:16
    У Дніпрі жінка підпалила себе посеред вулиці: що кажуть у поліції

    У Дніпрі жінка вчинила самогубство.

    Наверх