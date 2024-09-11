У Кам’янському під час тривоги пролунав вибух

О 11:04 у Дніпропетровській області оголосили тривогу. О 11:06 мешканці Дніпра та області почули вибух.
В ОВА повідомили, що вибух пролунав у Кам’янському. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
“Вибух був у Кам’янському районі. Прошу – до відбою нічого не викладаємо. Інформаційна тиша”, – написав Сергій Лисак.
У місцевих пабліках зазначали, що у небі над Кам’янським видно задимлення.
Моніторингові чати також повідомляли про можливі повторні пуски ракет. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
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