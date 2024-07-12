У Кам’янському п’яна водійка влетіла в авто на АЗС

Аварія сталася сьогодні, 12 липня, близько 6-ї ранку. Дівчина за кермом Audi влетіла у авто Nissan, який заправлявся на АЗС WOG. Удар був такої сили, що останній автомобіль посунувся в бік, а колонка з пальним впала. Машини також сильно пошкодилися.
Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах Кам’янського. Там також публікували фото та відео.
Як стверджують очевидці, винуватиця ДТП була у нетверезому стані.
Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі зупинили п’яного водія, який користувався документами померлого родича.
Читайте також:
Автор:
Мешканець Кривого Рогу намагався переправити за кордон свого військовозобов’язаного знайомого.
Унікальна руда може закінчитися на Криворіжжі.
Відбулися зміни у графіках відключень.
У Дніпропетровській області шахраї надурили військовозобов'язаного.