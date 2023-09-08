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У Кам’янському орудує серійний вандал

Сьогодні 15:01
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По Кам'янському ходить вандал, який обмальовує радянські монументи та пам'ятки.

Новости Днепра про У Кам’янському орудує серійний вандал

Днями у Кам’янському розмалювали пам’ятник міліціонерам та металургам із хіміками. Невідомий вандал, який вимагає демонтувати радянські пам’ятники та монументи, залишає написи синьою фарбою: “Геть, знеси геть”. 

Як повідомили у міськраді Кам’янського, цей пам’ятник за документами належить до культурної спадщини, тож демонтувати його наразі не можна. Раніше представники влади зверталися до відповідних структур, щоб змінити статус монумента, але поки що справа зайшла у глухий кут. 

Повідомляється, що саме тут загинув начальник райвідділу міліції Іван Долматов, який разом з правоохоронцями та містянами тримав оборону міста у 1941 році, тож згодом на цьому місці встановили монумент присвячений міліціонерам. 

Як повідомляють місцеві мешканці, на цьому вандал не зупинився. Сьогодні постраждала меморіальна дошка, встановлена на будинку № 67 по пр. Свободи на честь директора ПХЗ Михайла Аношкіна.

Особу архітектурного Робін Гуда, який вимагає прибрати радянські пам’ятники, поки що не встановили. 

Нагадаємо, раніше схожими написами обмалювали монумент Брежнєва. 

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Новости Днепра про У Кам’янському орудує серійний вандалУкраїнська

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