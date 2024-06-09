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  • У Кам’янському Opel врізався в стовп та спалахнув: постраждала 6-річна дитина

У Кам’янському Opel врізався в стовп та спалахнув: постраждала 6-річна дитина

Сьогодні 10:56
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У м. Кам’янське сталася серйозна ДТП.

Новости Днепра про У Кам'янському Opel врізався в стовп та спалахнув: постраждала 6-річна дитина

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Аварія сталася пізно ввечері на вулиці Сержанта Коновалова Заводського району міста.

По прибуттю за викликом рятувальники встановили, що легковий автомобіль «Opel» здійснив наїзд на стовп вуличного освітлення та спалахнув. Горів моторний відсік на площі 2 кв.м. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано водія та пасажирку 1991 років народження. Також зазнала травм шестирічна дитина, — йдеться у дописі пресслужби.

Усіх постраждалих ушпиталили до лікарні ще до прибуття спеціалістів ДСНС,

Пожежу ліквідували за 15 хвилин. Причину аварії встановлюватимуть слідчі з ДТП.

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Новости Днепра про У Кам'янському Opel врізався в стовп та спалахнув: постраждала 6-річна дитинаУкраїнська Новости Днепра про У Кам'янському Opel врізався в стовп та спалахнув: постраждала 6-річна дитинаРусский

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