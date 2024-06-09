У Кам’янському Opel врізався в стовп та спалахнув: постраждала 6-річна дитина

У м. Кам’янське сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Аварія сталася пізно ввечері на вулиці Сержанта Коновалова Заводського району міста.

По прибуттю за викликом рятувальники встановили, що легковий автомобіль «Opel» здійснив наїзд на стовп вуличного освітлення та спалахнув. Горів моторний відсік на площі 2 кв.м. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано водія та пасажирку 1991 років народження. Також зазнала травм шестирічна дитина, — йдеться у дописі пресслужби.

Усіх постраждалих ушпиталили до лікарні ще до прибуття спеціалістів ДСНС,

Пожежу ліквідували за 15 хвилин. Причину аварії встановлюватимуть слідчі з ДТП.

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