У Кам’янському онук залишив дідуся без пенсії

Як повідомили у поліції, до них звернувся 73-річний пенсіонер, з банківського рахунку якого зникли всі гроші. Дідусь пішов до банку, щоб зняти свою пенсію, але виплатна картка була порожня.
Виявилося, що гроші вкрав 20-річний онук пенсіонера. Хлопець встановив на своєму мобільному телефоні банківський додаток. Коли прийшло повідомлення про зарахування пенсії, протягом дня він витратив усі гроші дідуся.
Поліцейські відділення поліції № 1 Кам’янського РУП встановили обставини злочину. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою, юнаку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Поліцейські нагадують, ніколи, за жодних обставин не повідомляйте дані своїх карток. Ця інформація конфіденційна – нею повинні володіти виключно власники банківських рахунків.
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