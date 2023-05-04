У Кам’янському на виробництві стався вибух: постраждав робітник

На Дніпропетровщині травмувався робітник.

Про це повідомила медик Лариса Биданцева.

У середу, 3 травня, до станції екстреної допомоги надійшов виклик про робітника, який постраждав на виробництві.

Приїхавши на виклик, фельдшери з’ясували, що в приміщенні стався вибух, внаслідок якого постраждав водій. Чоловік накачував шини колеса компресором, але не закріпив запчастину в металевій клітці і пішов з місця роботи, залишивши цей процес без нагляду.

Коли він повернувся, то шина раптово вибухнула, металева клітка розірвалася, а її уламки полетіли в сторону водія. Чоловік отримав важкі травми. У нього була велика кровотеча, пошкоджені кінцівки та численні рани.

Фельдшери почали негайно надавати першу допомогу.

Відразу розпочато надання екстреної медичної допомоги в повному обсязі: зупинка кровотечі, знеболення, комірець Шанца, транспортна іммобілізація пошкодженої кінцівки, внутрішньовенне вливання розчинів, обробка ран, – пише лікарка.

Його забрали до місцевої лікарні з діагнозами сполучена травма тіла, відкрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвана рана тім’яної ділянки та правої щоки. Крім цього, у чоловіка був відкушений язик та відкритий перелом малогомілкової кістки.

У якому стані чоловік зараз – не уточнюється.

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