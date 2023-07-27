У Кам’янському колишній в’язень крав товари, а потім перепродавав їх

Оце так "бізнес".

У Кам’янському затримали 46-річного чоловіка, який протягом червня та липня систематично навідувався до магазину та приховано виносив товар. Крадені речі він потім перепродавав.

Всього зловмисник скоїв сім крадіжок. Також зазначається, що він вже мав судимість.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Також у Кам’янському поліцейські затримали 51-річну жінку, яка протягом декількох місяців систематично навідувалася до супермаркету, обирала дорогий товар, клала у торбинку, а на касі оплачувала лише якусь дрібну покупку.

Всього жінка “винесла” дорогий товар 11 разів.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 с. 185 (крадіжка). Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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