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  • У Кам’янському хуліган, який застосовував зброю, намагався підкупити слідчого за 120 тис. гривень

У Кам’янському хуліган, який застосовував зброю, намагався підкупити слідчого за 120 тис. гривень

Сьогодні 09:52
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У Кам’янському Дніпропетровської області підозрюваний у хуліганських діях із застосуванням вогнепальної зброї намагався підкупити слідчого.

Новости Днепра про У Кам’янському хуліган, який застосовував зброю, намагався підкупити слідчого за 120 тис. гривень

Правопорушник пропонував керівнику слідчого відділення Кам’янського РУП 120 тисяч гривень. За цей “гонорар” 37-річний підозрюваний хотів домовитися про обрання йому запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, передає пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області. 

Натомість чоловіка затримали. Йому вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція чи обіцянка надати, а також надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. 

Підозрюваному загрожує в’язниця від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Новости Днепра про У Кам’янському хуліган, який застосовував зброю, намагався підкупити слідчого за 120 тис. гривень

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Новости Днепра про У Кам’янському хуліган, який застосовував зброю, намагався підкупити слідчого за 120 тис. гривеньУкраїнська Новости Днепра про У Кам’янському хуліган, який застосовував зброю, намагався підкупити слідчого за 120 тис. гривеньРусский

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