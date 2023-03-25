У Кам’янському хуліган, який застосовував зброю, намагався підкупити слідчого за 120 тис. гривень

У Кам’янському Дніпропетровської області підозрюваний у хуліганських діях із застосуванням вогнепальної зброї намагався підкупити слідчого.

Правопорушник пропонував керівнику слідчого відділення Кам’янського РУП 120 тисяч гривень. За цей “гонорар” 37-річний підозрюваний хотів домовитися про обрання йому запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, передає пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Натомість чоловіка затримали. Йому вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція чи обіцянка надати, а також надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує в’язниця від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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