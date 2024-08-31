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  • У Кам’янському хлопець на електросамокаті збив 6-річну дівчину та втік: свідків розшукують

У Кам’янському хлопець на електросамокаті збив 6-річну дівчину та втік: свідків розшукують

Сьогодні 19:55
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Страшний випадок трапився у місті Кам'янське Дніпропетровської області.

Новости Днепра про У Кам'янському хлопець на електросамокаті збив 6-річну дівчину та втік: свідків розшукують

Про це повідомляє Telegram-канал “Днепр сейчас“.

Мати постраждалої розшукує свідків інциденту.

28 серпня дитина гуляла на дитячому майданчику з бабусею та дідусем на проспекті Василя Стуса, 10/12. Близько 19:30 юнак на електросамокаті на шаленій швидкості збив шестирічну дівчинку та з місця події втік, — йдеться у дописі.

Дитина отримала численні травми, її ушпиталили в обласну дитячу лікарню в Дніпрі на Космічній.

Дівчинку помістили до реанімації та прооперували.

Зараз мама дитини розшукує свідків події, яка трапилася 28 серпня з 19:30 до 19:45.

Телефонувати за номером: +380962718939 — Валерія.

Обережно, фотографії містять чутливий контент:

Новости Днепра про У Кам'янському хлопець на електросамокаті збив 6-річну дівчину та втік: свідків розшукують

Новости Днепра про У Кам'янському хлопець на електросамокаті збив 6-річну дівчину та втік: свідків розшукують

Новости Днепра про У Кам'янському хлопець на електросамокаті збив 6-річну дівчину та втік: свідків розшукують

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Новости Днепра про У Кам'янському хлопець на електросамокаті збив 6-річну дівчину та втік: свідків розшукуютьУкраїнська Новости Днепра про У Кам'янському хлопець на електросамокаті збив 6-річну дівчину та втік: свідків розшукуютьРусский

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