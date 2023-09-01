У Кам’янському горіла квартира у п’ятиповерхівці: вогнеборці врятували дідуся

Про це повідомили на лінію “101” о 14:22, зазначають у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Вогнеборці оперативно прибули на місце та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 14:32 та ліквідували о 14:39. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на загальній площі 0,4 кв. м.
Під час гасіння займання вогнеборці врятували 81-річного дідуся. Постраждалий не міг самостійно пересуватися. Рятувальники винесли чоловіка з задимленої квартири на свіже повітря та передали медикам для подальшої госпіталізації. Попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.
До ліквідації пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на автостоянці сталася масштабна пожежа: 8 авто знищено, ще 7 пошкоджено (ФОТО).
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