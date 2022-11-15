У Кам’янському двоє чоловіків підірвалися на гранаті в гуртожитку: у якому вони стані

Медики розповіли про стан чоловіків, які підірвалися на гранаті в гуртожитку в Кам'янському.

У Кам’янському двоє чоловіків отримали поранення, коли в гуртожитку розірвалася граната.

Як розповіла співробітниця Кам’янської станції областного центру екстренної медичної допомоги, виклик надійшов о 18:58.

Медики оперативно приїхали до потерпілих та надали екстрену медичну допомогу. У одного із низ були множинні осколкові поранення обох кінцівок, мінно-вибухові травми та термічний опік. У його друга відкрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні рани обличчя та грудної клітини. Крім цього, він залишився без пальця на правій руці. Потерпілих забрали до лікарні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як учора в Кам’янському в одній із кімнат гуртожитку на вулиці Аношкіна пролунав вибух. Як виявилося, двоє чоловіків принесли додому гранату і почали її розбирати.

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