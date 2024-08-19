У Кам’янському чоловік врятував 16-річну дівчину, яка ледь не потрапила під потяг, бо гучно слухала музику

У Кам’янському чоловік врятував 16-річну дівчину, яка ледь не потрапила під потяг.

18 серпня о 21:34 Центральна обласна диспетчерська 103 отримала виклик із Кам’янського про залізничну травму, повідомила Лариса Биданцева, керівниця Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як розповіли медики, 16-річна дівчина йшла залізничними шляхами, і паралельно гучно слухала музику, через що не почула гучний сигнал поїзда, що наближався.

Чоловік, який був поруч з місцем події, вчасно втрутився в ситуацію та відштовхнув дівчину від колій. Неповнолітня залишилася живою, але отримала значні травми.

Політравма. Тупа травма органів черевної порожнини. Відкритий перелом правого стегна. Відкритий перелом правої плечової кістки. Шок”. Постраждалій надали екстрену медичну допомогу в повному обсязі. Дівчину було госпіталізовано в Кам’янську ЛШМД. Бригада відпрацювала швидко, чітко і якісно. Дякуємо вам! Шановні батьки, бережіть життя своїх дітей, повчайте їх різним ситуаціям і правилам. А відносно навушників, це окрема і важлива тема!” – зазначила Л. Биданцева.

Нині 16-річна дівчина під наглядом лікарів.

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