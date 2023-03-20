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У Кам’янському чоловік під час застілля погрожував товаришу гранатою

Сьогодні 10:39
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Звідки граната - поки що невідомо.

Новости Днепра про У Кам'янському чоловік під час застілля погрожував товаришу гранатою

Днями у Кам’янському на лінію “102” надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир між чоловіками, які спільно розпивали алкогольні напої, виник конфлікт, протягом якого господар помешкання дістав предмет, схожий на гранату, і почав ним погрожувати товаришу.

Про це повідомляє Управління поліції охорони в Дніпропетровській області.

На місце події оперативно прибули правоохоронці. Вони провели обшук у приміщенні, в ході якого вилучили гранату Ф-1 та запал до неї. Боєприпас відправили на експертне дослідження.

Чоловіка затримали. Наразі проводяться слідчі дії.

Новости Днепра про У Кам'янському чоловік під час застілля погрожував товаришу гранатою

Увага: якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а викликайте поліцію чи Службу порятунку!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському проспекті у сміттєвому баку знайшли гранату. 

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Новости Днепра про У Кам'янському чоловік під час застілля погрожував товаришу гранатоюУкраїнська

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