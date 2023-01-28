У Кам’янському чоловік отримав серйозні опіки, намагаючись власноруч загасити пожежу в гаражі

У суботу, 28 січня, у Кам'янському Дніпропетровської області сталася пожежа - загорівся гараж із автомобілем всередині.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» приблизно о 12:00. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

До прибуття рятувальників загасити полум’я власноруч намагався власник гаража. 58-річний чоловік отримав серйозні травми. Його госпіталізували до місцевої лікарні з попереднім діагнозом «опіки I-II ст. обличчя та пальців верхніх кінцівок».

Врятувати легковий автомобіль марки «Mazda 626» не вдалося.

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