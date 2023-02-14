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У Кам’янському чоловік ледь не вчадів, поки ремонтував авто в гаражі

Сьогодні 12:45
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На Дніпропетровщині чоловік отруївся вихлопними газами.

Новости Днепра про У Кам'янському чоловік ледь не вчадів, поки ремонтував авто в гаражі

Про це повідомила Лариса Биданцева. 

Виклик до станції ЕМД надійшов ввечері 13 лютого. Приїхавши на місце інциденту, медики з’ясували, що 54-річний чоловік тривалий час ремонтував своє авто в закритому гаражі, періодично вмикаючи двигун. 

Кам’янчанин довго не повертався в будинок, тому рідні вирішили навідатися до чоловіка. Прийшовши у гараж, вони побачили, що їх родич був без свідомості та викликали медиків. 

Оглянувши чоловіка, фельдшери відразу почали надавати йому необхідну допомогу. 

Після огляду і обстеження був поставлений діагноз «Отруєння вихлопними газами» і відразу почала надаватись екстрена медична допомога: підключена подача кисню, налагоджений внутрішньовенний доступ з інфузією розчинів, які продовжувались по путі на госпіталізацію. Після надання догоспітальної допомоги стан декілька покращився і свідомість стала відновлюватись, – розповіли медики.

Зазначається, що при госпіталізації рівень карбоксігемоглобіну складав 30%. Постраждалого відправили до реанімаційного відділення Кам’янської ЛШМД. 

На фото фельдшери, які займалися порятунком чоловіка. 

Новости Днепра про У Кам'янському чоловік ледь не вчадів, поки ремонтував авто в гаражі

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Новости Днепра про У Кам'янському чоловік ледь не вчадів, поки ремонтував авто в гаражіУкраїнська

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