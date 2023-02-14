У Кам’янському чоловік ледь не вчадів, поки ремонтував авто в гаражі

На Дніпропетровщині чоловік отруївся вихлопними газами.

Про це повідомила Лариса Биданцева.

Виклик до станції ЕМД надійшов ввечері 13 лютого. Приїхавши на місце інциденту, медики з’ясували, що 54-річний чоловік тривалий час ремонтував своє авто в закритому гаражі, періодично вмикаючи двигун.

Кам’янчанин довго не повертався в будинок, тому рідні вирішили навідатися до чоловіка. Прийшовши у гараж, вони побачили, що їх родич був без свідомості та викликали медиків.

Оглянувши чоловіка, фельдшери відразу почали надавати йому необхідну допомогу.

Після огляду і обстеження був поставлений діагноз «Отруєння вихлопними газами» і відразу почала надаватись екстрена медична допомога: підключена подача кисню, налагоджений внутрішньовенний доступ з інфузією розчинів, які продовжувались по путі на госпіталізацію. Після надання догоспітальної допомоги стан декілька покращився і свідомість стала відновлюватись, – розповіли медики.

Зазначається, що при госпіталізації рівень карбоксігемоглобіну складав 30%. Постраждалого відправили до реанімаційного відділення Кам’янської ЛШМД.

На фото фельдшери, які займалися порятунком чоловіка.

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