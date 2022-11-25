У Кам`янському 27-річний чоловік обкрадав чужі домівки

5 листопада у Кам`янському близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що невідомий чоловік заліз в будинок його сусідки через вікно.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

На місці події поліцейські затримали 27-річного місцевого жителя. Під час досудового розслідування правоохоронці довели причетність підозрюваного ще до двох фактів крадіжок з території домоволодінь.

Як було встановлено, 11 вересня близько 11:00 чоловік проходив повз будинок 42-річної жінки та побачив, що господарі вийшли за територію домоволодіння. Впевнившись, що поруч нікого немає, злодій проник до літньої кухні та викрав електроінструмент. 6 жовтня близько 13:00 підозрюваний викрав із господарської споруди, розташованої на території приватного домоволодіння сусіда, електроінструмент.

Викрадені речі чоловік продав, а гроші витратив на особисті потреби.

Днями зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Читайте також:

Українська

Автор: