У Кам`янському 27-річний чоловік обкрадав чужі домівки

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.
На місці події поліцейські затримали 27-річного місцевого жителя. Під час досудового розслідування правоохоронці довели причетність підозрюваного ще до двох фактів крадіжок з території домоволодінь.
Як було встановлено, 11 вересня близько 11:00 чоловік проходив повз будинок 42-річної жінки та побачив, що господарі вийшли за територію домоволодіння. Впевнившись, що поруч нікого немає, злодій проник до літньої кухні та викрав електроінструмент. 6 жовтня близько 13:00 підозрюваний викрав із господарської споруди, розташованої на території приватного домоволодіння сусіда, електроінструмент.
Викрадені речі чоловік продав, а гроші витратив на особисті потреби.
Днями зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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