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У Херсоні відкрився перший АТБ

Сьогодні 19:35
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У деокупований південь України повертається життя.

Не так давно закінчилася операція звільнення правобережної Херсонщини і туди почало повертатися життя. 

Першим після ЗСУ до Херсона приїхав потяг “Укрзалізниці” з Києва, а сьогодні, 20 листопада, запрацював перший магазин мережі супермаркетів АТБ.

Начальник управління з корпоративних комунікацій АТБ прокоментував подію:

Це неймовірні відчуття причасності до такої важливої та вкрай необхідної справи! Для незламних херсонців, для нас, для усієї країни.

Новости Днепра про У Херсоні відкрився перший АТБ

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Новости Днепра про У Херсоні відкрився перший АТБ

#image_title

Новости Днепра про У Херсоні відкрився перший АТБ

#image_title

Новости Днепра про У Херсоні відкрився перший АТБ

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Новости Днепра про У Херсоні відкрився перший АТБУкраїнська

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