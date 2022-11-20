У Херсоні відкрився перший АТБ

Не так давно закінчилася операція звільнення правобережної Херсонщини і туди почало повертатися життя.
Першим після ЗСУ до Херсона приїхав потяг “Укрзалізниці” з Києва, а сьогодні, 20 листопада, запрацював перший магазин мережі супермаркетів АТБ.
Начальник управління з корпоративних комунікацій АТБ прокоментував подію:
Елизавета Бельмас
Це неймовірні відчуття причасності до такої важливої та вкрай необхідної справи! Для незламних херсонців, для нас, для усієї країни.
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