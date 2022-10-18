У ГУР розповіли, скільки у рф залишилося ракет та як їх замінюють іранські дрони

Кількість ракет на росії впала до критичного рівня.

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів в інтерв’ю “Обозревателю”, що росія почала застосовувати у війні проти України іранські дрони-камікадзе через те, що кількість їхніх ракет впала до критичного рівня.

Ви маєте зрозуміти, що сам факт переходу російської федерації на використання іноземних дронів – це вже сам по собі випадок неординарний для росії, скажімо так. Цьому “посприяла” низька точність російських ракет, а також мала їхня кількість. Російська оборонна промисловість не може виробляти в достатній кількості нові ракети, а ті, з якими вони вступили у війну 24 лютого, вже вичерпуються, – пояснив він.

За словами Буданова, кількість ракет у рф вже нижча 30%.

По багатьох найменуваннях ця цифра впала вже нижче критичного рівня. Я маю на увазі рівень 30%. Тому вони були змушені шукати якісь варіанти подолання дефіциту ракет. Дійшли до того, що стали використовувати іранські безпілотні літальні апарати. Чи можуть вони за своїми характеристиками замінити ракети? Ні, не можуть, але треба виходити з того, що їх – достатня кількість зараз в рф, і точність влучення БПЛА набагато вища, ніж цих ракет. На це вони і розраховують, – додав очільник ГУР.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов розповів, коли закінчиться війна та чи застосує рф ядерну зброю.

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