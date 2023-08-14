Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У ГУР розповіли, чи буде росія тероризувати ракетами Україну на День Незалежності

У ГУР розповіли, чи буде росія тероризувати ракетами Україну на День Незалежності

Сьогодні 15:45
просмотров

Дуже скоро Україна відзначатиме День Незалежності.

Новости Днепра про У ГУР розповіли, чи буде росія тероризувати ракетами Україну на День Незалежності

Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, чого варто очікувати українцям у цей день.

За його словами, росія знову може масовано обстріляти Україну – як 24 серпня, так на день раніше або пізніше.

Звісно, на День Незалежності України агресивна росія може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців, ― сказав він.

Скібіцький наголосив, що українці мають берегти себе в ці та інші дні: чуєш тривогу ― йди в укриття.

Не в українських містах, а на росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як і в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя московія не побачить і не відчує, ― підсумував представник воєнної розвідки України.

Читайте також:

Новости Днепра про У ГУР розповіли, чи буде росія тероризувати ракетами Україну на День НезалежностіУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка з травмою голови, якого розшукували два тижні
Новини Дніпра
Сьогодні 14:39
На Дніпропетровщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка з травмою голови, якого розшукували два тижні

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким чоловіка!

У Дніпрі Mercedes зіткнувся з електросамокатом: поліція розшукує свідків ДТП
Новини Дніпра
Сьогодні 14:24
У Дніпрі Mercedes зіткнувся з електросамокатом: поліція розшукує свідків ДТП

Потрібна ваша допомога!

Підліткам із 16 років заборонять виїжджати з України: у мережі поширюють нову маніпуляцію
Новини Дніпра
Сьогодні 13:45
Підліткам із 16 років заборонять виїжджати з України: у мережі поширюють нову маніпуляцію

У мережі поширюють чергову маніпуляцію: нібито підліткам із 16 років…

У Нікополі чоловік погрожував перехожим гранатою
Новини Дніпра
Сьогодні 12:32
У Нікополі чоловік погрожував перехожим гранатою

Мешканець Нікополя погрожував перехожим гранатою.

Наверх