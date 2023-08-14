У ГУР розповіли, чи буде росія тероризувати ракетами Україну на День Незалежності

Дуже скоро Україна відзначатиме День Незалежності.

Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, чого варто очікувати українцям у цей день.

За його словами, росія знову може масовано обстріляти Україну – як 24 серпня, так на день раніше або пізніше.

Звісно, на День Незалежності України агресивна росія може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців, ― сказав він.

Скібіцький наголосив, що українці мають берегти себе в ці та інші дні: чуєш тривогу ― йди в укриття.

Не в українських містах, а на росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як і в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя московія не побачить і не відчує, ― підсумував представник воєнної розвідки України.

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