У грудні з Дніпра їхатиме новий прямий потяг до Польщі: ціна та розклад

З 9 грудня почне курсувати новий потяг до Польщі.

В Укрзалізниці повідомили, що вже з 9 грудня почне курсувати новий прямий поїзд до Польщі. Як уточнив перевізник, тепер потяг має зручну стиковку у напрямку Варшави, завдяки чому до столиці сусідньої країни можна буде доїхати на 4 години швидше. Раніше це можна було робити тільки через Перемишль.

Відправлення з Дніпро о 22:00. Курсуватиме через Кам’янське, Знам’янку, Київ, Рівне, Ковель та Ягодине. До польського Хелма прибуватиме о 17:20. Загальний час дороги складатиме 20 годин та 17 хвилин.

З Хелма відправлення о 10:23 тим самим маршрутом. Прибуватиме до Дніпра о 07:40. Час у дорозі 20 годин і 20 хвилин.

Квитки можна придбати у застосунку, чат-боті, на сайті та у касах вокзалів. Наразі є у продажі у вагони купе, вартість 2223 грн.

Розклад з Дніпра:

Розклад з Хелма до Дніпра:

Нагадаємо, раніше УЗ анонсувала запуск 14 нових рейсів у 2024 році. Згодом також повідомила про ще декілька оновлених потягів, які сполучать Дніпро з Одесою, а Кривий Ріг з Карпатами.

Читайте також:

Українська

Автор: