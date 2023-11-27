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  • У грудні з Дніпра їхатиме новий прямий потяг до Польщі: ціна та розклад

У грудні з Дніпра їхатиме новий прямий потяг до Польщі: ціна та розклад

Сьогодні 14:58
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З 9 грудня почне курсувати новий потяг до Польщі.

В Укрзалізниці повідомили, що вже з 9 грудня почне курсувати новий прямий поїзд до Польщі. Як уточнив перевізник, тепер потяг має зручну стиковку у напрямку Варшави, завдяки чому до столиці сусідньої країни можна буде доїхати на 4 години швидше. Раніше це можна було робити тільки через Перемишль. 

 
З Хелма відправлення о 10:23 тим самим маршрутом. Прибуватиме до Дніпра о 07:40. Час у дорозі 20 годин і 20 хвилин.
 

Квитки можна придбати у застосунку, чат-боті, на сайті та у касах вокзалів. Наразі є у продажі у вагони купе, вартість 2223 грн.

Новости Днепра про У грудні з Дніпра їхатиме новий прямий потяг до Польщі: ціна та розклад

Розклад з Дніпра:

Новости Днепра про У грудні з Дніпра їхатиме новий прямий потяг до Польщі: ціна та розклад

Розклад з Хелма до Дніпра:

Новости Днепра про У грудні з Дніпра їхатиме новий прямий потяг до Польщі: ціна та розклад

Нагадаємо, раніше УЗ анонсувала запуск 14 нових рейсів у 2024 році. Згодом також повідомила про ще декілька оновлених потягів, які сполучать Дніпро з Одесою, а Кривий Ріг з Карпатами. 

Читайте також:

Новости Днепра про У грудні з Дніпра їхатиме новий прямий потяг до Польщі: ціна та розкладУкраїнська

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