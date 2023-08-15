У Громраді Дніпра розповіли, як містянам отримати компенсацію за індивідуальне опалення

Ще 2021 року у Дніпрі вирішили відключити від централізованого теплопостачання 1056 багатоквартирних будинків.

Мешканцям запропонували перейти на індивідуальне опалення та пообіцяли компенсацію.

Як саме її можна отримати, розповіли у Громадській раді Дніпра.

Насамперед дніпряни мають звернутися до департаменту житлового господарства Дніпровської міськради. При собі треба мати наступні документи:

Копія паспорта та ІПН. Довідка щодо ЄРЦ про відсутність заборгованості з комунальних платежів: вода, тепло, квартплата та сміття. Документ, що підтверджує придбання обладнання (чек, квитанція). Акт про виконання робіт з встановлення зазначеного обладнання у будинку. Згода на обробку персональних даних.

У Громраді зазначили, що не має значення, який саме котел встановлено – електричний чи газовий.

Вам компенсують вартість індивідуального опалення, яке ви купили у сумі до 100 000 гривень. Якщо у вас немає грошей, щоб купити котел, ви можете звернутися за допомогою до департаменту соцзахисту Дніпровської міськради, – йдеться у повідомленні.

Якщо у вас є додаткові питання, звертайтеся за телефоном: (056) 778 12 19.

Тут ви можете подивитися, які саме будинки будуть від’єднані від централізованого теплопостачання:

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