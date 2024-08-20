У горах Закарпаття рятували змерзлу родину з Кам’янського

На Закарпатті рятували родину з Кам'янського, яка змерзла в горах.

Двох дорослих та дітей спустили з гори Близниця гірські рятувальники. Усе сталося ввечері 19 серпня.

Як повідомили в ДСНС Закарпаття, на лінію 112 надійшло повідомлення про те, що під час слідування туристичним маршрутом у групи з 4-х туристів погіршилось самопочуття та їм необхідна допомога.

Як виявилось згодом, родина з Кам’янського, що на Дніпропетровщині, спускалась з гори Близниця в сторону села Кваси, однак напівдорозі їх застала сильна злива. Злий жарт із мандрівниками зіграла відсутність теплого одягу. Молодша дитина – 8-річна дівчинка, сильно змерзла, тож батьки прийняли рішення звернутись по допомогу до екстрених служб.

Невдовзі, на зустріч сім’ї вийшли фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Кваси та вже о 19:40 зустрілись із постраждалими. Оскільки в наданні медичної допомоги необхідності не було, учасників походу було доправлено до тимчасового місця проживання.

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