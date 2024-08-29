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У Генштабі офіційно підтвердили втрату F-16 та загибель пілота

Сьогодні 20:01
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Україна втратила перший літак F-16.

Новости Днепра про У Генштабі офіційно підтвердили втрату F-16 та загибель пілота

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що F-16 зазнав катастрофи, а пілот загинув. Там повідомили, що це сталось під час відбиття ракетного удару сил РФ 26 серпня.

Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув, – додали там

Для зʼясування причини аварії призначили спецкомісію. 

У Повітряних силах ЗСУ до цього повідомили, що захищаючи нашу країну 26 серпня, загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Олексій Месь.

Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя, – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

29 серпня пройшло прощання з Олексієм. 

Попрощатися з ним прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно. Ми втратили надійного друга і сильного воїна. Але НЕ втратили сили, волі і прагнення боротися, воювати і перемагати. В нашій справедливій справі ми помстимося ворогу за все і за всіх, – зазначили в Повітряних силах ЗСУ. 

Новости Днепра про У Генштабі офіційно підтвердили втрату F-16 та загибель пілота

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