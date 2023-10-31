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У двох великих містах Дніпропетровщині визначилися, коли почнуть опалювальний сезон

Сьогодні 14:05
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У Кам'янському та Жовтих Водах оголосили про старт опалювального сезону.

Новости Днепра про У двох великих містах Дніпропетровщині визначилися, коли почнуть опалювальний сезон

Тепло у містах подаватимуть з 1 та 6 листопада відповідно. У Кам’янському розпочнуть з медичних установ, дитсадочків, шкіл та інших закладів соціальної сфери. Усі комунікації уже готові до старту опалювального сезону. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. 

У будинки тепло дадуть трохи пізніше, а нарахування комуналки почнуться з моменту фактичної подачі теплоносія до будівель. 

У Жовтих Водах початок опалювального сезону запланували на 6 листопада. У міській раді зазначили, що зараз передумов до старту подачі тепла немає, втім, з 12 листопада прогнозують зниження температури. Саме тому наприкінці тижня можуть потроху почати давати тепло у домівки містян. Це допоможе уникнути перевантаження електромережі.

У Дніпрі поки що не оголошувати про старт опалювального сезону. Тепло дадуть тільки, як температура повітря протягом трьох днів становитиме не більше +8 градусів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що опалювальний сезон ще не почався, а мешканці Дніпра вже заборгували 1,2 млрд грн.

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Новости Днепра про У двох великих містах Дніпропетровщині визначилися, коли почнуть опалювальний сезонУкраїнська Новости Днепра про У двох великих містах Дніпропетровщині визначилися, коли почнуть опалювальний сезонРусский

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