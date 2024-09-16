У двох районах Дніпра весь тиждень “відрізатимуть” боржникам водопостачання

У Дніпрі знову відключатимуть воду боржникам.

З 16 по 20 вересня представники КП “Дніпроводоканал” проведе заплановані відключення послуги водопостачання споживачам-боржникам. “Відрізатимуть” воду як жителям багатоквартирних будинків та і власникам приватних домоволодінь.

Багатоквартирні будинки

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Нижньодніпровський вул. Сонячна Набережна, буд. 60 14 270 970,19 2 Нижньодніпровський вул. Любарського, буд. 84А 10 132 970,48 3 Центральний вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 32 15 198 636,34 4 Центральний пр. Дмитра Яворницького, буд. 88 13 140 769,85 5 Центральний пр. Дмитра Яворницького, буд. 113 11 85 803,14 6 Центральний вул. Князя Володимира Великого, буд. 36 4 55 043,25

Приватний сектор

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Нижньодніпровський вул. Гірничорудна 1 5 494,06 2 Нижньодніпровський вул. Динника 2 30 222,09 3 Нижньодніпровський вул. Петра Лайка 1 48 533,53 4 Нижньодніпровський вул. Прапорна 2 27 522,55 5 Нижньодніпровський вул. Юрія Шевельова 2 52 358,39 6 Нижньодніпровський вул. Івана Пулюя 1 9 316,40 7 Нижньодніпровський вул. Запорізька 2 24 421,64 8 Нижньодніпровський вул. Канівська 1 28 077,66 9 Нижньодніпровський вул. Миколи Самійленка 1 9 431,14 10 Нижньодніпровський вул. Василя Тютюнника 1 7 497,67 11 Нижньодніпровський вул. Галини Мазепи 1 15 863,60 12 Нижньодніпровський вул. Олекси Гірника 1 20 149,22 13 Нижньодніпровський вул. Олександра Олеся 1 11 823,43

Уникнути відключень можна сплативши заборгованість або домовившись про реструктуризацію боргу з КП “Дніпроводоканал”.

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