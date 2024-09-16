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  • У двох районах Дніпра весь тиждень “відрізатимуть” боржникам водопостачання

У двох районах Дніпра весь тиждень “відрізатимуть” боржникам водопостачання

Сьогодні 11:14
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У Дніпрі знову відключатимуть воду боржникам.

Новости Днепра про У двох районах Дніпра весь тиждень

З 16 по 20 вересня представники КП “Дніпроводоканал” проведе заплановані відключення послуги водопостачання споживачам-боржникам. “Відрізатимуть” воду як жителям багатоквартирних будинків та і власникам приватних домоволодінь. 

Багатоквартирні будинки

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Нижньодніпровськийвул. Сонячна Набережна, буд. 6014270 970,19
2Нижньодніпровськийвул. Любарського, буд. 84А10132 970,48
3Центральнийвул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 3215198 636,34
4Центральнийпр. Дмитра Яворницького, буд. 8813140 769,85
5Центральнийпр. Дмитра Яворницького, буд. 1131185 803,14
6Центральнийвул. Князя Володимира Великого, буд. 36455 043,25

 

Приватний сектор

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Нижньодніпровськийвул. Гірничорудна15 494,06
2Нижньодніпровськийвул. Динника230 222,09
3Нижньодніпровськийвул. Петра Лайка148 533,53
4Нижньодніпровськийвул. Прапорна227 522,55
5Нижньодніпровськийвул. Юрія Шевельова252 358,39
6Нижньодніпровськийвул. Івана Пулюя19 316,40
7Нижньодніпровськийвул. Запорізька224 421,64
8Нижньодніпровськийвул. Канівська128 077,66
9Нижньодніпровськийвул. Миколи Самійленка19 431,14
10Нижньодніпровськийвул. Василя Тютюнника17 497,67
11Нижньодніпровськийвул. Галини Мазепи115 863,60
12Нижньодніпровськийвул. Олекси Гірника120 149,22
13Нижньодніпровськийвул. Олександра Олеся111 823,43

 

Уникнути відключень можна сплативши заборгованість або домовившись про реструктуризацію боргу з КП “Дніпроводоканал”.

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