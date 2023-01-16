У ДТП під Дніпром мало не загинули троє військових

В результаті зіткнення ВАЗ та вантажівки Volvo, обидві автівки злетіли в поле.
У аварії постраждало троє військовослужбовців Маріупольської мотопіхотної бригади. Їх було госпіталізовано до лікарні.
На місці працював слідчий з ДТП для встановлення всіх обставин події.
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