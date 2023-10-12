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У ДТЕК заявили, що ця зима може бути важчою, ніж торік

Сьогодні 11:27
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Ця зима може бути важчою, ніж торік, через імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами.

Новости Днепра про У ДТЕК заявили, що ця зима може бути важчою, ніж торік

Про це повідомив під час пресконференції генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко, пише “Інтерфакс”.

Водночас він наголосив, що енергетики та військові готувалися та готові реагувати на нові виклики.

Ця зима, напевно, буде важчою за минулу. Готуємося не тільки ми, а й наші вороги. Думаю, удари будуть інтенсивнішими. Крім того, у нас через попередні обстріли менші резерви потужності, – сказав Тімченко.

Також він зазначив, що наші енергетики вже мають певний досвід і багато чому навчилися.

З іншого боку, ми багато чому навчилися, і навіть для таких ситуацій, які були 23 листопада (блекаут), ми знайшли рішення, – зазначив голова енергохолдингу.

Незважаючи на всі труднощі, насамперед – не панікуйте, вірте в ЗСУ. І пам’ятайте – росія програє.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині опалювальний сезон розпочнеться 16 жовтня: де саме.

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