У ДТЕК відреагували на численні скарги дніпрян щодо частих відключень світла

На Facebook-сторінці ДТЕК Дніпровські електромережі відповіли на часте питання стосовно відключень світла: “Ви над нами знущаєтеся?”
В енергетичній компанії зазначають, що постійні відключення приносять енергетикам такий самий дискомфорт, як і звичайним побутовим споживачам. До виснаженого емоційного стану додаються роботи з усунення аварійних ситуацій через перевантаження мережі, а також постійний негатив клієнтів.
Ми ненавидимо ці відключення, як і ви…Нам це дуже не подобається, але ми змушені це робити, щоб зберегти енергосистему після багаточисельних обстрілів, – написали в публікації компанії.
Як повідомили в ДТЕК, в України наразі немає можливості виробляти достатньо електроенергії та доставляти її всім споживачам одночасно.
Також, у відповіді на один з коментарів до публікації представники компанії пояснюють, що аварійні відключення світла трапляються у випадках, коли після відновлення напруги користувачі одночасно вмикають багато потужних приладів. У такій ситуації обладнання може виходити з ладу, наслідок – додаткове відключення світла ще на деякий час.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, чому графіки відключень світла у Дніпрі іноді не відповідають дійсності.
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