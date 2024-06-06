У ДТЕК відповіли, чи можуть скоротити час відключень для будинків у Дніпрі, які повністю на електриці - Днепр Инфо
У ДТЕК відповіли, чи можуть скоротити час відключень для будинків у Дніпрі, які повністю на електриці
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Сегодня 17:24

У ДТЕК відповіли на прохання жителів Дніпра, які живуть в будинках, що повністю на електриці.

Новости Днепра про У ДТЕК відповіли, чи можуть скоротити час відключень для будинків у Дніпрі, які повністю на електриці

Відключення світла після майже річної перерви повернулися, тому жителі Дніпра заново вчаться жити без світла. Але в деяких будинках, які повністю працюють на електриці, це зробити вкрай важко. 

Як повідомили в ДТЕК Дніпровські електромережі, компанію засипали проханнями про скорочення тривалості відключень для домівок, де немає газу, і все залежить від електроенергії. 

Однак зменшити тривалість відключень не можуть. 

Друзі, бачимо від жителів деяких сучасних багатоповерхових новобудов прохання зменшити час відключення світла для таких будинків, у яких всі комунікації залежать від електрики. Розуміємо вас, але технічно неможливо вводити вибіркові обмеження. Ми відключаємо не будинки, а лінії, від яких вони живляться, – йдеться у повідомленні.
 
ДТЕК радить ОСББ та керуючим компаніям знайти альтернативні джерела живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу насосів і підтримку систем водопостачання та опалення у новобудовах під час відключень.

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Новости Днепра про У ДТЕК відповіли, чи можуть скоротити час відключень для будинків у Дніпрі, які повністю на електриціУкраїнська

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