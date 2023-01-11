Сайт Дніпра Новини У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла
Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі та області запровадили екстрені відключення світла. Тому графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.
У ДТЕК розповіли, чому
в регіоні введено екстрені відключення світла.
Енергетики зазначають, що це вимушений крок, який необхідний для уникнення масових аварій через перевантаження. Та додають, що кількість відключень збільшується з трьох причин:
Морози посилюються, і люди частіше користуються обігрівачами, через що сильно зростає навантаження на мережі. Промисловість повернулась до роботи, що теж призвело до збільшення споживання електроенергії. Енергосистема все ще оговтується від обстрілів, через що в ній зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.
Будь ласка, споживайте електроенергію відповідально, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему, – просять енергетики.
Читайте також:
Українська Русский Александра Лучка
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 12:43
Сьогодні вдень росіяни знову обстріляли Нікопольщину.
Новини Дніпра
Сьогодні 11:00
У Криворізькому районі діти провалилися під кригу та загинули.
Новини Дніпра
Сьогодні 10:36
Повідомляємо, чи діють у Дніпрі та області графіки відключення світла.
Новини Дніпра
Сьогодні 10:08
Сьогодні, 11 січня, о 03.42 на лінію «101» повідомили про…