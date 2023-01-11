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У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла

Сьогодні 12:09
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Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі та області запровадили екстрені відключення світла. Тому графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Новости Днепра про У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла

У ДТЕК розповіли, чому в регіоні введено екстрені відключення світла.

Енергетики зазначають, що це вимушений крок, який необхідний для уникнення масових аварій через перевантаження. Та додають, що кількість відключень збільшується з трьох причин:

  1. Морози посилюються, і люди частіше користуються обігрівачами, через що сильно зростає навантаження на мережі.
  2. Промисловість повернулась до роботи, що теж призвело до збільшення споживання електроенергії.
  3. Енергосистема все ще оговтується від обстрілів, через що в ній зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.

Будь ласка, споживайте електроенергію відповідально, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему, – просять енергетики.

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Новости Днепра про У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світлаУкраїнська Новости Днепра про У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світлаРусский

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