У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла

Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі та області запровадили екстрені відключення світла. Тому графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

У ДТЕК розповіли, чому в регіоні введено екстрені відключення світла.

Енергетики зазначають, що це вимушений крок, який необхідний для уникнення масових аварій через перевантаження. Та додають, що кількість відключень збільшується з трьох причин:

Морози посилюються, і люди частіше користуються обігрівачами, через що сильно зростає навантаження на мережі. Промисловість повернулась до роботи, що теж призвело до збільшення споживання електроенергії. Енергосистема все ще оговтується від обстрілів, через що в ній зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.

Будь ласка, споживайте електроенергію відповідально, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему, – просять енергетики.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: