У ДТЕК пояснили, чому зараз відключень світла більше, ніж минулого року

У ДТЕК розповіли про ситуацію в енергосистемі України та чому в цьому році відключають світло частіше, ніж у 2022-2023 роках.

У компанії пояснили, що раніше ворог бив в основному по обʼєктах, що розподіляють електроенергію, та деяких електростанціях. Також у 2022-2023 роках були резервні потужності. Зараз цього немає і руйнування енергооб’єктів набагато серйозніші. До того ж, деякі з них не змогли повністю відновити у минулих роках.

Про це йдеться в офіційному Телеграм-каналі “ДТЕК”.

“Експерти часто кажуть, що будь яка інша енергосистема Європи вже давно б не витримала. В 22-23х роках росіяни били в основному по обʼєктах що розподіляють електроенергію та деяких електростанціях. З минулорічних обстрілів неможливо було повністю відновити енергосистему. У нас також тепер немає резервних потужностей, які були у 22-23х роках. Під час останніх обстрілів ми втратили половину нашого споживання взимку, 9гвт. Наразі руйнування генерації, тобто станцій що виробляють електроенергію набагато серйозніші”, – кажуть енергетики.

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