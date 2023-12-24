У “ДНР” до 25 років колонії засудили захисника “Азовсталі” з Дніпропетровщини

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний“
Микола Кузьменко з позивним “Пепсі” вже 19 місяців перебуває у полоні російських окупантів.
20 грудня стало відомо про те, що суд «ДНР» приговорив чоловіка до 25 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за злочин, якого він не скоював.
Знаходячись у повному оточенні протягом тривалого часу, він виявив справжню відданість та вірність своїй країні, – сказано у повідомленні.
Герой захищав “Азовсталь” та пройшов запеклі бої за Маріуполь.
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