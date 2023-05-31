У дніпровському “Варусі” продають тортильї з неприємним сюрпризом

Сьогодні у супермаркеті "Варус", який знаходиться у ТРЦ Мост-Сіті, покупці виявили тортильї з пліснявою.

Строк придатності завершується 1 червня, але плісняву видно вже сьогодні через пакувальний пакет.

Фаст-фуд – улюблена їжа багатьох дітлахів. Аби попередити можливі неприємні наслідки вживання вуличної їжі, мами часто готують це вдома. Навряд чи дитині сподобалась би така тортилья.

Наші журналісти зателефонували на гарячу лінію мережі супермаркетів, аби отримати коментар.

Пані Ірина (співробітниця кол-центру) підтверлила, що торгова марка “Varto” є власним виробництвом мережі. Зафіксувавши наш дзвінок, Ірина пообіцяла передати звернення до відповідальних людей за цю ділянку роботи та найближчими годинами вирішити питання. А саме прибрати неякісний товар з поличок магазину.

Будьте уважні у виборі товарів. Зважайте не лише на дату придатності, а й на зовнішній вигляд.

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