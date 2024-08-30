У Дніпровському районі зіткнулися дві автівки: є загиблий

29 серпня о 09:28 на спецлінію “101” повідомили про аварію поблизу селища Братське Новоолександрівської сільської територіальної громади Дніпровського району.
Про це пишуть в пресслужбі ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю легкового авто “ВАЗ” та позашляховика “Hyundai”. Внаслідок зіткнення у легковику затиснуло тіло чоловіка.
За допомогою аварійного інструменту тіло загиблого водія деблокували. Щодо стану водія “Hyundai” не повідомляється.
Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
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