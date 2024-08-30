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У Дніпровському районі зіткнулися дві автівки: є загиблий

Сьогодні 06:59
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Внаслідок ДТП у Дніпровському районі загинув чоловік.

Новости Днепра про У Дніпровському районі зіткнулися дві автівки: є загиблий

29 серпня о 09:28 на спецлінію “101” повідомили про аварію поблизу селища Братське Новоолександрівської сільської територіальної громади Дніпровського району. 

Про це пишуть в пресслужбі ГУ ДСНС Дніпропетровської області. 

Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю легкового авто “ВАЗ” та позашляховика “Hyundai”. Внаслідок зіткнення у легковику затиснуло тіло чоловіка. 

За допомогою аварійного інструменту тіло загиблого водія деблокували. Щодо стану водія “Hyundai” не повідомляється. 

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. 

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