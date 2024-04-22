У Дніпровському районі збили ворожий розвідувальний БпЛА

Ймовірно, це був "Орлан-10".

Під час повітряної тривоги оборонці неба збили над областю ворожий БпЛА – його приземлили у Дніпровському районі. Ймовірно, це був “Орлан-10”.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Над областю збили БпЛА. Оборонці неба приземлили його у Дніпровському районі. Ймовірно, це був “Орлан-10”. Дякую! – написав він.

Зазначимо, “Орлан-10” – це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об’єктами у важкодоступній місцевості.

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