Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпровському районі вперше зазнімкували оленя японського (ФОТО)

Сьогодні 16:10
просмотров

У Дніпровському районі сфотографували цікавого звіра.

Новости Днепра про У Дніпровському районі вперше зазнімкували оленя японського (ФОТО)

У Дніпровському районі вперше помітили оленя японського. Граціозного звіра зазнімкували у Дніпровсько-Орільському заповіднику.

Головний природознавець заповідника Володимир Ручій помітив його під час обстеження території. Цей вид оленів не характерний для нашого регіону. Вперше японського оленя завезли у Дніпропетровську область ще у 1961 році.

Однак за кілька десятків років олені пристосувалися до місцевих умов, проте і досі їх можна зустріти лише на території заповідника. Раніше їхня популяція значно страждала від браконьєрів, але нині вдається сповільнити винищення цих тварин. 

Олені цілорічно перебувають в південно-західній частині заповідника, тобто в плавнях Дніпра. Зареєстровані поодинокі випадки візуальних спостережень. Зазвичай цих тварин важко “зловити” у фотопастку, але цього разу природознавцям вдалося це зробити. 

На жаль, на оленів досі впливають зимові повені та хижацтво здичавілих собак і лисиць, тому популяція цього звіра на території заповідника під загрозою. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпровському районі вперше зазнімкували оленя японського (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Двоє військових збирали боєприпаси у зоні бойових дій та продавали їх на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:59
    Двоє військових збирали боєприпаси у зоні бойових дій та продавали їх на Дніпропетровщині

    Два військовослужбовці збирали боєприпаси та привозили на Дніпропетровщину для їх…

    На Дніпропетровщині чоловік ошукав жінку за схемою “друг просить в борг”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:00
    На Дніпропетровщині чоловік ошукав жінку за схемою “друг просить в борг”

    У Вільногірську чоловік за допомогою знайденої чужої сім-картки ошукав жінку,…

    На Дніпропетровщині з вікна випала 5-річна дитина
    Новини Дніпра
    Вчора 20:15
    На Дніпропетровщині з вікна випала 5-річна дитина

    Черговий нещасний випадок трапився у Кривому Розі.

    Ще одна плавчиня з Дніпропетровщині представить Україну на Олімпіаді в Парижі
    Новини Дніпра
    Вчора 16:53
    Ще одна плавчиня з Дніпропетровщині представить Україну на Олімпіаді в Парижі

    Плавчиня з Кривого Рогу представить Україну на Олімпіаді в Парижі.

    Наверх