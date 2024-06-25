У Дніпровському районі вперше зазнімкували оленя японського (ФОТО)

У Дніпровському районі сфотографували цікавого звіра.

У Дніпровському районі вперше помітили оленя японського. Граціозного звіра зазнімкували у Дніпровсько-Орільському заповіднику.

Головний природознавець заповідника Володимир Ручій помітив його під час обстеження території. Цей вид оленів не характерний для нашого регіону. Вперше японського оленя завезли у Дніпропетровську область ще у 1961 році.

Однак за кілька десятків років олені пристосувалися до місцевих умов, проте і досі їх можна зустріти лише на території заповідника. Раніше їхня популяція значно страждала від браконьєрів, але нині вдається сповільнити винищення цих тварин.

Олені цілорічно перебувають в південно-західній частині заповідника, тобто в плавнях Дніпра. Зареєстровані поодинокі випадки візуальних спостережень. Зазвичай цих тварин важко “зловити” у фотопастку, але цього разу природознавцям вдалося це зробити.

На жаль, на оленів досі впливають зимові повені та хижацтво здичавілих собак і лисиць, тому популяція цього звіра на території заповідника під загрозою.

Читайте також:

Українська

Автор: