У Дніпровському районі водний патруль затримав чоловіка, який наловив сіткою риби на 30 тис гривень

Водний патруль затримав рибалку за незаконний вилов.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області.

Інцидент трапився сьогодні, на березі річки Кільчень, поблизу села Спаське Дніпровського району.

Екіпаж роти з обслуговування водних об’єктів помітив підозрілого водія автомобіля ВАЗ.

Під час перевірки авто у нього знайшли сітку, гумовий човен та свіжовиловлену рибу. Чоловік повідомив, що виловив її за допомоги сітки.

Оскільки в діях громадянина вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст.249 (Незаконне заняття рибним промислом) ККУ поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу Дніпровського району, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Довкіллю було завдано збитку у розмірі 30 тис гривень.

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