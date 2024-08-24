У Дніпровському районі вночі вщент вигоріла вантажівка

Сьогодні вночі у Дніпровському районі горіла вантажівка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа виникла на автошляху, неподалік села Проточі Могилівської сільської територіальної громади.

До рятувальників повідомлення про інцидент надійшло о 00:37, 24 серпня.

Прибувши за викликом рятувальники встановили, що полум’ям охоплений тягач «MAN» з причепом, на якому розміщені шини та екскаватор. Площа пожежі склала 10 кв.м, — йдеться у дописі ДСНС.

Пожежу вдалося загасити приблизно за годину. Загиблих та травмованих немає.

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