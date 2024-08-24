У Дніпровському районі вночі вщент вигоріла вантажівка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежа виникла на автошляху, неподалік села Проточі Могилівської сільської територіальної громади.
До рятувальників повідомлення про інцидент надійшло о 00:37, 24 серпня.
Прибувши за викликом рятувальники встановили, що полум’ям охоплений тягач «MAN» з причепом, на якому розміщені шини та екскаватор. Площа пожежі склала 10 кв.м, — йдеться у дописі ДСНС.
Пожежу вдалося загасити приблизно за годину. Загиблих та травмованих немає.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вночі ворог атакував громади Дніпропетровщини.
У Дніпрі поскаржилися на маршрутника, який не захотів брати пасажира-пільговика…
У Курській області героїчно загинув воїн з Дніпропетровщини.
Один із чоловіків згорів в автомобілі.